HUN餐飲集團執行長陳詠翔說：暖然的品牌理念是「圓滿於胃、暖然於心，帶一個溫暖的心回家。」（馮惠宜攝）

台中人愛吃火鍋，每到秋冬新鍋物店如雨後春筍般報到，在台中一中與逢甲商圈以及台北和新竹等地，已經打造6間義大利麵人氣餐廳的HUN餐飲集團在2020年底也投入火鍋這餐飲業的一線戰場，在水湳中清路商圈正式推出「暖然」火鍋品牌，特別採點餐前先試喝，以及每鍋湯底先爆香再上桌，希望透過差異化抓位客人的胃。

「圓滿於胃、暖然於心，帶一個溫暖的心回家。」這是集團執行長陳詠翔對於暖然的品牌理念，同時也推出台中獨家的「入座前，先試喝」的湯頭體驗，讓人不踩雷，合胃口再點餐的暖男行為，要讓到現場用餐成為沒有負擔的完美體驗；每份湯底以大骨熬製加上爆香拌炒，湯頭的層次感與濃厚香氣光是開火就令人食指大動，搭配主廚獨家調製的客家桔醬，清爽更去油解膩！

HUN餐飲集團為讓舊雨新知體驗新品牌的用餐空間與餐點品質，即日起到12月底前到店用餐都會加贈鮮美蛤蜊盤一份，並送暖然限定鱷魚盒裝暖暖包。

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