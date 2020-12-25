現代人習慣把冰箱當成「食物的倉庫」，什麼東西都往冰箱放，日積月累導致愈放愈多。日前，一名網友表示，冰箱內出現不明紅色粉末結晶體，味道難以形容，一時間她也不知從何而來，沒想到網友一看便知道事情的真相，反讓她覺得超糗。

原PO日前於臉書《爆系知識家》發文，整理冰箱時，發現內部出現不明紅色粉末結晶，聞起來難以形容，不像是食物該有的味道，甚至碰到水會變得黏稠，「有人知道這是甚麼東西嗎？」

冰箱內出現紅色結晶，不少網友解密「是血水」。（圖／翻攝自爆系知識家）

貼文曝光後，不少網友搞笑回應，包括玫瑰鹽、細菌結晶、葡萄果汁及魚飼料。另一票網友則認為是「應該是之前肉類的血水乾掉，變為粉末」、「感覺是血水，話說蛋白冰久了風乾也是黃色結晶狀顆粒」、「之前放的東西流出的液體，乾掉了而已」、「退冰的血水」。

原PO得到解答後，才回想起過去曾有雞肉冰在冰箱內解凍，並以尷尬口吻表示「那應該就是血水退冰乾掉的現象。」另外，也有人提醒原PO應定時整理冰箱，「不然會像我家阿嬤一樣，最裡面堆積一層厚厚黑黑史萊姆」。

(中時新聞網)