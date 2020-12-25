為順應台灣邁向金融國際化發展，外籍人士來台工作、就學及定居等日益增加，掌握外籍人士來行辦理金融業務的商機，同時配合政府推動「2030雙語國家政策」，新光金(2888)旗下新光銀行選定位處台北曼哈頓-信義計劃區的世貿分行做為首間雙語示範分行。世貿分行鄰近台北世貿一館，常舉辦國際專業展覽，而台北101及周遭的五星級飯店，亦為許多觀光客或是在台外籍人士消費與住宿首選，工商及觀光活動盛行，預期將可提供外籍人士更為貼心便捷的服務。

新光銀行世貿分行的雙語化服務，以營造一個對外籍客戶友善的金融環境為目標，從一開始進入營業大廳操作取號機，接續填寫實體表單或於數位服務區的無紙化輸入，搭配能操流利英、日、法多國語言的櫃員進行金融服務。

為了讓路過的外國旅客可以24小時隨時享受金融服務，世貿分行自動化服務區設有雙語介面的自動櫃員機及補摺機服務，再加上外幣自動櫃員機，備有美元、日圓、人民幣、港幣等多種外幣現鈔提領服務，提供多元化的金融自助服務。

為擴大雙語金融服務範圍，未來將於台中及高雄地區陸續各設立一家雙語分行，期許雙語分行的布建在國內形塑雙語環境。為鼓勵行員提升外語能力，提供實體及線上學習外語課程，並給予多益考試補助獎勵，藉此提升全行同仁外語能力，以滿足未來雙語分行增設時之人才所需。

(時報資訊)