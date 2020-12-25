縣長張麗善向照服員致敬。（周麗蘭攝）

雲林縣的高齡施政最近屢獲獎項肯定，左起衛生局長曾春美、雲林縣長張麗善、計畫處長李明岳。（周麗蘭攝）

雲林縣府因應縣內老年人口愈來愈多，7月1日起衛生局新增「長照科」，使遍及20鄉鎮市的衛生所都能就近服務長輩， 25日在斗六市衛生所一樓舉行「長照大樓」揭牌儀式，一樓除了斗六衛生所服務台，新增長照服務行政窗口。

雲林縣是全國老年人口比例第二高縣分，老人家的照顧需求提高，縣長張麗善上任後積極整合縣府社會處、衛生局業務，四月獲考試院准在衛生局設置長照科，七月已正式成立。

由於長照科的照顧服務專員人數多，衛生局大樓空間不足，部分分散在身障大樓辦公，雲林縣衛生局修繕2樓高的斗六市衛生所作為「長照大樓」，兩單位合併使用，25日揭牌啟用。

雲林縣長照大樓與斗六市衛生所合署辦公，除了辦公室外，其餘空間共用；未來長照大樓將建，把所有照顧服務專員都納入同一棟大樓。

縣長張麗善表示，20鄉鎮衛生所未來可就近救助、服務長者，也可評估長輩們的健康風險，也可提供長輩與家屬舒壓的協助，雲林縣需要更多的長照服務員 希望有更多人來投入。

張麗善說，她出身護理人員，知道照服員非常辛苦，照服員是要需要專業、愛心、耐心、毅力的工作，聽到照服人員喊出「我照服員，我驕傲」，非常名符其實。

衛生局長曾春美表示，未來民眾有長照2.0服務的需求或申請，可透過長照行政中心窗口或1966專線單一窗口提供服務。

(中時 )