雲林菜農林佳新日前在其臉書張貼影片、照片，指出有機耕協會要求透過其向農委會申請補助時，應先簽本票捐助的「不樂之捐」，農糧署官員表示，目前已向全國的機耕協會發公文，如果到明年1月仍不願意歸還，就會移送法辦。

依農糧署現行規定，政府補助一般個別農民三分之一的款項，但透過機耕協會申請則可以領取的40％補助款。

農糧署署長胡忠一指出，目前農機補助皆已入帳至各農民的帳戶內，至於是否有事先簽署的不樂之捐，他說，「不贊成這樣的做法」，今年10月時已發文給機耕協會要求不能這樣做，至於部分縣市傳出有這樣的做法，則要求應於1月底前歸還，他也說，目前僅有聽到雲林機耕協會有傳出類似情事，其他縣市並未有。

胡忠一提及，如果仍未歸還，農民可以向各分署申訴，將就實際情況瞭解，違規屬實將不再給予40％的補助款獎勵。

據統計，農委會在2019年擴大農機補助後，2年來共補助10億餘元，農糧署農業資材組組長黃俊欽說，當初會透過機耕協會是希望藉此快速的發放給農民補助款，如果違規的機耕直到1月底前仍未退還相關款項，將移送檢調、相關單位調查，而未來如休耕補償的代耕事實認定將由農糧署各分署辦理、不再由機耕協會認定。

(中時 )