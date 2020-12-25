國民黨今公布「萊委名冊」，民進黨發言人顏若芳痛批，「污衊立委」；並公布當年「萊牛立委」，國民黨主席、立委江啓臣等人也上榜。

顏若芳指出，不論是2012年國民黨要開放含萊劑的牛肉，或是今(2020)年放寬含萊劑牛豬肉，民進黨的態度始終如一，就是依據科學證據和國際標準來判定。反觀國民黨，不敢面對自已在2012年為了開放含萊劑美牛的說法和立場，明顯是為反而反、昨是今非。

顏若芳說，明年開放美豬牛進口也是根據國民黨2012年的修法，當時國民黨為了開放萊克多巴胺修改了「食品安全衛生管理法」，且國民黨立委通過的修法版本是「准許開放安全容許量內的『瘦肉精』」、「授權政府未來以行政命令後續開放『需標示產地』」。

她說，當年投下贊成票的國民黨立委有同時身為現任主席的江啟臣、立委費鴻泰、賴士葆、陳雪生、楊瓊瓔、翁重鈞、林德福、廖國棟、李貴敏、孔文吉、馬文君、鄭天財、羅明才、呂玉玲、陳超明，以及目前擔任縣市首長的台中市長盧秀燕、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、彰化縣長王惠美，「難道你們都忘記了當年國民黨一起通過開放的含萊克多巴胺牛肉嗎？」

顏若芳強調，台灣開放含萊克多巴胺美牛進口已經8年，當年國民黨在還沒有CODEX國際標準的情況下就想開放含萊克多巴胺的牛肉，時任總統的馬英九甚至說出「美牛非過不可」，國民黨立委也配合地想要強渡關山。請國民黨不要刻意忘記，也不要故意混淆視聽，更不要用假食安的名義，阻礙台灣國家利益。

顏若芳表示，明年開放含萊劑美豬進口後，政府一定會盡最大的努力，以最嚴謹的態度維護國人健康。從過去非洲豬瘟的防範、新冠肺炎的防疫，在在證明民進黨政府有能力做好把關，政府也已提出確保食安管理、讓國人能夠安心的具體作法。此外，超過80家、進口市佔率8成以上的全國進口豬肉肉品業者，也以聯合宣示不進萊豬，讓使用的餐廳、廠商與食用的消費者，可以安心。

顏若芳說，江啟臣主席為了政治利益，不斷以移花接木的影片抹黑執政黨、企圖誤導民眾，先是在11月10日公布「豬隻四肢顫抖、情緒激動」影片指稱是萊克多巴胺的副作用，隨即遭到美國動物組織(Animal Outlook)打臉是造假影片後，國民黨至今仍未下架及道歉，昨天竟然又發生江啟臣主席公然在國會殿堂播放造假影片，企圖誣陷蔡英文主席、誤導台灣人民。

顏若芳說，國民黨接連使用兩個案例造假影片，為了政治利益不擇手段，嚴正譴責國民黨的惡意行為，也再次呼籲江啟臣主席及他所帶領的國民黨，為誤導社會視聽向全國人民道歉。

(中時 )