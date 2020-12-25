從發現變種新型冠狀病毒的英國返日的東京女性，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），是東京都第2例。東京都政府表示，2 人檢體將委由國立傳染病研究所進行基因分析。

英國之前發現變種病毒，傳染力增加70%。不過，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，在英國又發現了一種更具有傳染力的新變種病毒，感染的2例都曾到過南非。

日本放送協會（NHK）報導，東京都政府表示，本月14日從英國返日、家住東京都的20多歲日籍女性，在經過醫療機構檢查後，在返日7天後確認陽性。

同樣住在東京都內，另一名30多歲日籍男性本月16 日從英國倫敦返日後，也確認為陽性。

雖然變種病毒正在英國擴散，但東京都政府表示，這2例在入境日本接受病毒檢查時，都呈現陰性。2人檢體將委由國立傳染病研究所進行基因分析。

東京都知事小池百合子今天上午受訪時說，雖然擔心病毒變種及更強的傳染力，但在確認結果的同時，也希望中央政府能徹底做好邊境管控。

日本內閣官房長官加藤勝信說，國立傳染病研究所都會定期進行病毒基因組調查，現階段所知，日本境內並未確認出現英國及南非等地的變種病毒。

他說，由於民眾相當關心，有關病毒基因組分析結果等事項，將會要求厚生勞動省確實提供相關資訊。

至於日本政府目前的邊境管控，加藤說，雖然目前已先強化從英國入境的邊境管控，但未來也將持續關注各國疫情及出入境管理等，為防止疫情擴散，機動採取各項必要的邊境管控措施。

(中央社)