馬來西亞籍女大生命案凶嫌梁育誌被檢方依強制性交、強盜、殺人罪嫌提起公訴，檢方以4大理由認定梁嫌是「高風險再犯」，有必要與社會永久隔離，具體求處死刑。據悉，梁的父母聽聞後心情非常糟糕，坦承求處死刑在意料之內，即使可以交保家中也沒錢，目前兩人已離開阿蓮老家，到外地另尋工作。

據《三立新聞網》報導，梁育誌父母在案發後心裡承受極大壓力，曾向當地里長求助訴苦，當時還有氣憤民眾到家中砸雞蛋，他們說大眾的憤怒能體諒，希望當面向死者鍾女的父母道歉。當地里長受訪時也表示，他對梁的父母比較了解，對於梁嫌則較不熟悉，僅知道梁嫌平常看起來單純，有工作，名下的車輛正在分期付款中，對於梁嫌與父母的關係一無所知。

梁育誌遭檢方求處死刑，父母聽聞後沮喪，但坦言求處死刑在意料之內。（中時資料照）

里長表示，獲知兒子被求處死刑後，梁的父母目前心情仍非常糟糕，坦承結果在意料之內，就算可交保，家裡也沒錢，梁的父親所開設的機車店在案發後門可羅雀、已黯然收攤，目前雙親已遠走他鄉找工作，也希望外界還給他們平靜的生活。

據悉，梁嫌行兇動機是因為有債務問題想要輕生，但在了結自己前想「做些以前不敢做的事」，才因此計畫擄殺女性，檢方痛批梁嫌「漠視生命權」，檢方調閱梁嫌過去國、高中輔導紀錄，認定他過去的輔導矯正均無法平復他的性衝動犯罪，且犯行愈來愈嚴重，醫院鑑定報告指出性侵害再犯可能性調至高風險，認被告實無矯正可能，因此向法院求處死刑。

(中時新聞網)