胃癌雖常年居國人十大癌症之列，但許多人對於日常生活的不舒服症狀往往過於輕忽。癌症基金會指出，一名72歲的苗姓婦人，一場感冒之後感覺胃口不好，不以為意，持續3個月後才就醫，竟然確診為末期胃癌合併肝臟和淋巴移轉，隨後接受針劑化療卻出現手腳腫脹、噁心嘔吐等副作用，且很快復發，嚇得不敢再接受治療。幸好後來在醫師建議下使用新一代口服化療藥，才重拾治療的勇氣。這類將新型口服化療藥今年12月才納入健保，讓晚期胃癌患者有化療新選擇，在家吃藥、不用打針，度過更多有生活品質的日子。

衛生福利部統計資料顯示，近五年來，台灣每年胃癌新增人數都維持在近4千人左右，而最新公布的108年國人十大死因資料，胃癌共奪走2,379人生命，平均每天有6.5人死於胃癌，顯示胃癌防治亟需各界重視。

●胃癌防治最大挑戰：六成患者發現已晚期

台北榮民總醫院腫瘤醫學部主任趙毅表示，對醫生來說，胃癌治療的最大挑戰是六成患者在發現時已經晚期，平均年齡也較年長，體力不如年輕人，對化療的副作用往往適應能力較差。趙毅強調，如果早期發現盡早開刀，初期胃癌的五年存活率其實高達九成。

胃癌的早期症狀，例如食慾不振、吞嚥困難、消化不良等，跟胃炎、消化性潰瘍或腸胃功能障礙十分類似，一般人容易輕忽，加上國人較少照胃鏡檢查的習慣，因此，近6成患者初次診斷即為晚期胃癌。另外，體重下降也是晚期胃癌的常見警訊。

胃癌治療現況。12月起，晚期胃癌患者化療時有了新選擇。(圖/賴基銘醫師提供)

●晚期胃癌治療以化療為主 新型口服藥物 助維持較佳體能及生活品質

台北榮民總醫院腫瘤醫學部腫瘤免疫治療中心主任陳明晃指出，晚期胃癌或合併轉移，通常已經無法開刀，多要依賴化療。但一如外界所知，針劑型化療容易出現嘔吐、厭食等不舒服的副作用，讓患者體力流失，或療程辛苦而喪失求生意志。這次健保通過的胃癌口服型化療藥物，讓患者能在家中一天兩次吃藥即可，免於往返醫院，也避免打針帶來的壓力。

趙毅主任表示，晚期胃癌患者若能在接受第一線、第二線治療後，平均存活期可以從8.1個月提升到15.4個月。(圖/趙毅醫師提供)

健保給付新型口服化療藥，為晚期胃癌患者維持較佳體能和生活狀態。(圖/陳明晃醫師提供)

陳明晃強調，口服化療藥物的目的並非治癒，而是作為支持性藥物，延緩疾病惡化速度，並協助盡量不增加患者其他的症狀、幫助患者維持現有狀況，為患者爭取更多存活時間。

癌症基金會分享苗女士的經驗指出，她在醫師建議下使用新一代的口服化療藥，由於可以在家裡一天兩次走完療程，不用到醫院打針，她自覺讓她不舒服的副作用降低，體力也能逐漸恢復，逐漸重拾治療的勇氣。

賴基銘醫師提醒，胃癌與飲食習慣、胃幽門螺旋桿菌等密切相關，如果平時能減少攝取醃製、煎炸、燒烤和煙燻類食物，遵循「高纖、低脂、天天蔬果彩虹579」的原則，同時避免感染幽門螺旋桿菌，就能降低罹患胃癌的風險。

(中時新聞網)