副總統賴清德今出席「臺北創新實驗室2021轉捩點創業嘉年華會」，賴清德致詞時表示，獨角獸很好，但是螞蟻雄兵也非常重要。有成千上萬的螞蟻雄兵時，產業自然會升級，經濟轉型也自然會成功。

賴清德致詞時表示，從此次嘉年華會的名稱「2021轉捩點」，就可以看出創新實驗室的決心。一方面，雖然台灣正面臨新冠肺炎，但是並沒有受到太大影響，仍如期開展；甚至於因為防疫，有一些創新的思維與創業的成果。另方面，「轉捩點」也是一語雙關，代表臺灣下一個階段的經濟，需要創新、創業。

他說，新創團隊的研發成果，運用了人工智慧、物聯網、VR、AR及區塊鏈等現代科技，在食衣住行上的創新加值，都已經有非常好的成果。相信如果持續發展，未來的成果一定會越來越好。

他強調，回想臺灣經濟發展的過程，一開始是由中小企業主靠製造業代工及勞力，打下第一次的經濟奇蹟。在這基礎上，我們持續發展ICT、半導體、精密機械等兆元產業。下一個階段就是轉捩點，要靠大家運用科技，在既有基礎上，提供各種應用服務，並與國際接軌。

他認為，年輕人創業對臺灣未來經濟發展具有重要性跟必要性。因此，他在行政院長任內即推出「優化新創產業投資環境方案」，這項跨部會及綜合性的方案，包含人才發展、充裕新創早期資金及法規鬆綁等。其中，人才發展就是與學校合作，並成立育成中心，同時歡迎國外的「加速器」來臺交流。

他也提到，在充裕新創早期資金的部分，他在行政院長任內推動鬆綁金控，增加對創投的持股比例，挹注資金至新創產業，也指示國發會成立「創業天使投資方案」，規模約有20億元，提供新創產業初期營運資金。此外，這次受到武漢肺炎疫情影響，新創團隊遇到困難，國發會也以納入特別股方式，挹注資金，幫助大家度過難關。

談及法令鬆綁，他說，院長任內也推動鬆綁金融沙盒，目的就是希望新創團隊能夠有別於第一次經濟奇蹟的過往，運用腦力與創新思維，創造第二次經濟奇蹟，如此一來，相信未來臺灣會有更好的經濟發展。

賴清德認為，2020年是一個舊時代的結束，也是一個新時代的開始。特別是在工業4.0的推波助瀾之下，可以想像在2030年，AIoT及機器人等科技持續發展，全世界都會智慧化。加上生物科技的進步，未來的醫療將是精準醫療，讓病患與醫生可以共同面對疾病。

他表示，再生能源技術的進步與成本的降低也可以解決一些環境問題，從這些發展都可以看出，2030年會是一個全新不同的世界。世界的改變，需要大家創新創業，才能一步一步達成目標。今天很高興能與大家分享他對新創的看法，也非常肯定大家的努力，希望新創團隊能夠再接再厲，相信未來一定會走出一條非常好的路。

(中時 )