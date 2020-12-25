勞動基金炒股案風暴持續延燒至多家投信，引發動盪，投信投顧公會理事長張錫今天表示，不應因少數個人行為否定多數投信業者的努力，並提出建言，盼推動勞退自提自選方案，讓勞工多一個選擇管道。

勞動基金炒股案延燒，已有3家投信捲入，市場擔心勞退基金收回部位將影響台股，張鍚25日首度發聲表示，涉案投信人員未堅守對全委委託人誠信原則，損害投信產業形象深感遺憾，但這是少數個人行為，絕大多數投信從業人員都是兢兢業業恪守本分；為勞工把關及爭取收益。

他指出，多數業者表現仍須受到肯定，以各家代操基金績效來看，多數都勝過大盤許多，以國泰投信為例，累計今年前11月代操績效22.9%，這還只排名在中上，代表還有更好的，整體績效不會太差。

張錫表示，至於勞退基金委外代操是由學者及專家組成的團隊公開評選，並不像媒體報導只要敢退佣就可以拿到，沒有單一特定人可決定給誰。而代操基金業者下單的費用率和一般投信、壽險等機構一樣，萬分之4對法人已經是極限，下單都下到總行，流程公開透明，都受到控管、稽核，沒有退不退的問題，直接降低手續費方式，不可能還有外界質疑的「檯面下」退佣的事情。

張錫指出，並無週轉率偏高情形。目前代操基金周轉率每年不到100%，通常都在50%至60%的水準，政府基金都是長線投資為主，如果出現高週轉率，風控體系就會示警，必須做異常報告。

張錫表示，這次因少數經理人個人行為引發的風暴，為了減緩市場賣壓，勞動資金運用局針對確定涉及不法的代操部位已採取以股票收回（非現金）方式，再將股票交由其他投信管理，避免以現金方式收回，以致基金必須變現進而影響市場波動的可能。

張鍚強調，投信公會會更努力要求業者加強自律。同時也將積極推動勞退自提自選方案，希望未來將主導權回歸到勞工手上，讓勞工多一個管道可以管理自己的資產，相信市場競爭者越多，績效不佳的業者壓力自然大，只能越努力增加競爭力，創造產業良性循環的機制。（編輯：黃國倫）1091225

(中央社)