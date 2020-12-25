台中市衛生局長曾梓展（圖中）說，攤商若違反《食品安全衛生管理法》，涉及標示不實，將處以4萬到400萬元罰鍰。（張妍溱攝）

目前肉品攤商都自主標示，台中市政府近期將推「無萊豬」的金質認證標章，加強檢驗通過的肉品。（張妍溱攝）

立法院24日通過2021年起開放萊豬進口，有民眾相當擔憂，食用萊豬影響健康，並衝擊台灣國產豬畜牧業經濟，台中市長盧秀燕25日上午視察北屯區東光市場並表示，全面因應，從法規、人力、物力、預算等各方面整備齊全，全力捍衛食安。

市長盧秀燕與食安處人員檢視市場豬肉攤位，發現攤商有貼出肉品產地標示貼紙；盧秀燕表示，啟動「強化瘦肉精食安監控執行計畫」、「拒食瘦肉精 5要護健康」5大強化作為，尤其校園營養午餐只採用國產豬，並與團膳業者完成契約。

衛生局長曾梓展說，2021年1月起，含牛、豬、雞食品須標示原產地，衛生局擴充10倍稽查量能，因台灣是禁用萊克多巴胺，若業者在豬肉等食品上標示「國產豬」，被稽查到豬肉含有萊克多巴胺，將違反《食品安全衛生管理法》，涉及標示不實，處以4萬到400萬元罰鍰。

曾梓展指出，將由衛生局、農業局、經發局、觀旅局、社會局、教育局等針對轄管的攤商業者加強肉品來源稽查及抽驗，向上追溯原料來源，向下追蹤產品流向，查有不符規定者，將依法處辦。

曾梓展表示，除落實肉品張貼標示原產地，發現目前肉品攤商都自主標示，市府近期將推出「無萊豬」的金質認證標章，加強檢驗通過的肉品，提供消費者辨識；市府1年近2000件檢驗量，另有農業局、學校、民間認證機構等檢驗處，檢驗量能10倍增。

(中時 )