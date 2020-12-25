底特律老虎在平安夜前一日以1年325萬美元(約台幣9100萬)簽下先發投手厄瑞納(Jose Urena)。厄瑞納在本月初遭到馬林魚指定轉讓，但沒人接手，他也不願下放小聯盟，決定回到自由市場。

厄瑞納上季在馬林魚375萬美元年薪，今年有薪資仲裁資格，但他只有0勝3敗、5.40自責分率，馬林魚決定放棄。厄瑞納的新合約包含25萬美元出賽獎金，分成5階段各5萬美元，他至少需要先發15場，登板27次可領到全額。

老虎隊聲明：「厄瑞納被釋出之後就立即引起我們注意，他能幫助我們贏球，他的經驗豐富可以幫助我們的年輕選手。他擅長減輕對方打線造成的傷害，這是我們邁向2021年球季所需要的穩定性。」

厄瑞納曾是陳偉殷隊友，2017年殷仔受傷時，厄瑞納成為球隊王牌。可惜厄瑞納的好運去年用盡，被打得很慘而且今年例行賽又被強襲球所傷。

老虎過去4年有3季在美聯中區墊底，他們還在練兵重建，只求厄瑞納能消化場次。2021年賭盤預測老虎只能拿63勝，奪冠賠率則有不同看法，有些莊家認為老虎和金鶯並列最不可能奪冠的隊伍，也有人認為老虎起碼還贏過海盜與水手。

(中時新聞網)