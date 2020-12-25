達梭系統（Dassault Systemes）宣布其承諾將透過「科學基礎減量目標倡議（Science Based Target initiative；SBTi）」制定符合科學的目標規畫。此全球計畫旨在幫助企業制定奠基科學的溫室氣體減排目標，改變業務營運方式，進而滿足未來低碳經濟的要求。在此過程中，達梭系統承諾將根據最適合的氣候科學標準，制定其減排計劃。

如果企業制定的減排目標滿足「巴黎氣候協定（Paris Agreement）」要求達到的最新氣候科學標準，那麼該溫室氣體減排目標即能被視為「有科學根據的」。這項國際合作旨在強化全球針對氣候變化威脅做出回應，長期目標是將全球平均氣溫較前工業化時期上升幅度控制在攝氏2度以內，並努力將其限制在攝氏1.5度以內。

達梭系統體認企業在最大程度降低氣候變化對地球未來造成的風險方面，可以發揮關鍵作用。透過致力於制定奠基科學的排放目標，達梭系統正運用與對待客戶相同的科學嚴謹態度，制定其營運將如何為氣候行動做出貢獻。 達梭系統產業、行銷與永續執行副總裁Florence Verzelen表示，作為一家專注發展科學並奠基科學的企業，根據『科學基礎減量目標倡議』提出的最嚴格排放標準制定目標，是自然而然的事。我們很榮幸能夠與世界領導企業同行並參與此計畫。因為我們相信氣候變化不僅是全球所面臨的最大風險之一，也是歷史上實現永續創新的最大機遇之一。

達梭系統永續發展長Alice Steenland表示，聯合國將截至2030年的這段時間稱為氣候治理的『落實十年』，因為現在就必須採取重大措施，而非數年後。「科學基礎減量目標倡議」是我們確保達梭系統企業營運完全符合這方面要求的方法之一，也有助於我們的27萬客戶過渡到更加永續發展的營運模式。

達梭系統提供相關技術，幫助11大產業中的各種規模公司創造以人為本的創新，因應當今重大的社會及環境挑戰，提高自身的資源效率。此措施正在幫助各產業開發全新醫學療法、探索太陽能飛行，並設計出能夠吸收污染物的雕塑。2018年達梭系統被「企業騎士（Corporate Knights）」評為「全球永續發展企業」，表彰其綜合全面的永續策略。達梭系統持續透過積極參與各種全球計畫實踐此策略，推動實現更加永續發展的未來。

(工商 )