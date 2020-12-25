日本海上自衛隊最高層的海上幕僚長等人，日前確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），日本防衛大臣岸信夫今天說，已知相關人士曾參加14人餐會，對思慮不周之處，他會給予指導。

日本放送協會（NHK）報導，海上自衛隊最高層、海上幕僚長山村浩，日前跟海上副幕僚長西成人等人確診染疫，目前在家處理相關工作。

岸信夫今天在記者會上表示，本月16日山村浩和西成人，都參加提供酒類與食物、以歡送會作為名義的14 人餐會。

岸信夫說，根據所接獲報告指出，當天餐會雖然有喝酒，但只有舉杯小酌的程度，會場也沒有喧囂吵鬧；雖然餐會有徹底採取保持充分社交距離等防疫對策，但考量到海上幕僚長與副幕僚長參加同場餐會，身為肩負安全保障的組織來說，確有思慮不周之處，未來將會給予山村指導。

談到餐會是否為感染擴大的主因，岸信夫說，由於包括海上幕僚長等多人感染，目前尚在調查關聯性，但無法否定這樣的可能性。

(中央社)