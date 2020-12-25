《亞洲週刊》在臉書公布最新一期封面，為蔡英文總統穿龍袍的畫面，標題以《台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象》為題，封面專題內容則以《反滲透法》、中天新聞台不予換照與「查水表」、網軍風潮等諸多事件為例，加上採訪民進黨創黨大老在內的政壇人士、學者，分析認為蔡英文執政已逐漸偏向獨裁、成新威權領袖。

但針對此報導，民進黨發言人顏若芳今表示，顯然與其他國際主流媒體的報導完全背道而馳。

該專題報導指出，多位民進黨創黨大老接受《亞洲週刊》採訪時直言，現在民進黨執政，越來越像戒嚴時期的國民黨。84歲的民進黨創黨元老張俊宏感嘆，以前他參與美麗島事件，是為爭取台灣人權，但現在又迎來一個「新的舊時代」；前綠委林正杰則痛批，現在的民進黨比蔣介石還可惡，已經變成法西斯。

報導內容也提及，台灣向來以言論自由和民主自豪，但「中天被關台」事件卻讓台灣民主被打上問號，資深媒體人陳文茜11月底就在臉書直言，「台灣政府對於中天新聞的處置，把我拉回20幾歲和警總打架的回憶。」

醫師蘇偉碩被告發一事也令人質疑。報導指出，如果關中天是要封住反綠媒體的嘴巴，「查水表」就是要封住人民的不同調嘴巴；蘇偉碩多次發表反萊豬言論，被衛福部依違反《食安法》告發，遭外界質疑戒嚴過30多年，現在政府是在「查水表」？該報導也另舉台灣大學政治系教授蘇宏達為例，指其2018年11月間在個人臉書發文，對前故宮院長陳其南文物政策提出質疑﹐後遭警方以「違反社會秩序維護法」為由約談﹐雖此案後裁定不罰﹐但蘇也以《是誰，在封殺台灣人的言論自由？我被政府查水表的親身經歷》為題貼文，控訴個人言論自由受到打壓。

不過，報導也引述東海大學政治系教授沈有忠意見，認為不是所有人都相信現在的台灣還會存在查水表這種事；沈有忠說，此事的成本跟風險及所得到好處「無法相提並論」。

該報導並指出，國際還是給予台灣民主很高的評價，據政府間國際組織「國際民主及選舉協助研究所」（International Institute for Democracy and Electoral Assistance，IDEA）所發布的《2019全球各國民主報告》，對台灣民主評價極高，且與瑞士是唯二大眾政治參與度高的直接民主國家；但報導認為人民感受恐非如此，並採訪一位不願具名的中央研究院院士說，蔡政府沒有國際壓力，可以濫權和打擊對手。

《亞洲週刊》該專題報導更指出，國民黨2020大敗後，財務困窘，早無法發揮在野的功能，而媒體又多和民進黨政府是同一個顏色，外加綠營網軍打擊異己，在這種縝密操作下，得以讓民進黨政權生生不息。

(中時新聞網)