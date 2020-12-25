今年受疫情影響，許多公司進行人事調整，員工們不是被資遣就是砍薪水。一名小資女發文，她今年待了3間公司，一口氣被資遣3次，萬萬沒想到資遣費加失業補助等，領得竟比去年年薪還高，自嘲「被資遣資深專員」。

「熟到就業服務處的大姐都認識了」，原PO在PTT發文，資遣她的第一間公司前後待了兩年，因非個人因素離職；一個月後她很快找到第二間公司，結果3個月後被告知「試用期沒過」。

兩個月後，她再找到第三間公司，這次直接換產業。有了前兩次經驗，原PO更努力工作、拚命加班，周末還自我學習考取證照。但命運之神再次開她玩笑，一位薪水較低、資歷更優的人，取代了她的位置。

一年內被資遣3次，原PO說其實心情平靜，「突然覺得人生真幽默呢！」樂觀態度獲網友讚賞。且她也不是完全沒收穫，儘管履歷毀了，但資遣費「拿好拿滿」，加上失業補助、就業獎勵等，所得竟比去年年薪還高。

網友誇她態度正面，一定會找到適合的工作。不過也有人質疑，原PO去年薪水是不是太低，怎麼會工作一年內換3次，領這麼多錢？畢竟只待兩三個月，資遣費不會太多吧。

(中時新聞網)