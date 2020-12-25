馬來西亞籍24歲鍾姓女大生慘遭凶嫌梁育誌性侵殺害，橋頭地檢署25日依殺人等罪嫌將梁育誌起訴，求處死刑；梁嫌父母上午得知檢方偵結全案，將對兒子具體求刑，一大早又關閉家門到外避風頭，當地陳姓里長表示，梁姓父母相當憔悴，並說「如果兒子被判死刑，該執刑就去執刑，這樣才能給對方父母交代！」，令鄰居感到心疼，盼外界還給其家人平靜過生活。

陳姓里長表示，梁嫌父母在兒子案發時曾經暫時搬到外面居住避風頭，但為了討生活，數月前又搬回阿蓮家中繼續工作，恢復以往梁父機車行生意、梁母賣菜工作，但雙親面對兒子犯下重大刑案，平日深居簡出，偶爾會跟鄰居打招呼，2人身型憔悴，瘦了許多，令人看了相當不捨。

陳姓里長指出，梁嫌父母對於兒子犯下重大刑案非常自責，難以接受親手養大的小孩竟然犯下這種人神共憤的刑案，也曾在聊天時嘆氣表示：「如果兒子被判死刑，該執刑就去執刑，這樣才能給對方父母交代！」讓鄰居感到很不捨。

陳姓里長說，梁嫌父母在案發後一度暫居親友家躲避媒體，今天上午他接到多家記者詢問電話，梁嫌父母得知檢方今天對兒子起訴求刑，一大早又關閉鐵門暫時離家避風頭，陳姓里長強調，父母都是老實人，兒子犯錯不該由父母承擔，希望外界不要再打擾他們，讓梁家人能夠恢復平靜生活。

(中時 )