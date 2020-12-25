義聯集團投資「義享天地」A館朕豪大酒店25日舉行試營運剪綵活動，邀請市長陳其邁等貴賓共襄盛舉。

義聯集團創辦人林義守除感謝高雄市府團隊的協助及銀行團支持，讓飯店得以順利試營運外，他並認為，高雄還有發展第三產業的很大空間，建議市府能協助引進大型第三產業前來投資，帶動地方繁榮。

對於試營運前更名為「朕豪大酒店」，林義守受訪重申，與萬豪合作事誼，以後再談。張天吉則表示，主要是雙方觀念不同，將繼續與萬豪溝通，努力拚明年4月間開幕時能掛上「萬豪大酒店」的加盟招牌。

張天吉說，未來兩館正式營運將可創造1.1萬個工作機會，為高雄市帶來經濟成長。

市長陳其邁也肯定義聯集團投資義享天地，是一項「超前部署」，也肯定林創辦人看好高雄和投資高雄的決心，可望創造1.1萬人的就業機會。

交通部觀光局長林信任也稱讚一走進酒店猶如身處拉斯維加斯，而酒店擁有700多個客房，可容納數千人，有助國際大型會議或活動來台舉辦及觀光，活絡台灣觀光產業。

代表銀行團致詞的土銀副總李振銘則表示，對於投資台灣經濟發展的企業，銀行一定會給予支持。

(工商 )