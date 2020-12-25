40歲香港女星胡杏兒(Myolie Wu)，1999年參加香港小姐競選獲得季軍後正式出道，卻遭毒舌評為「最醜港姐」，她仍然以實力證明自己，與老公李乘德結婚後，胡杏兒生下兩寶，婚姻生活甜蜜幸福，今(25)日又無預警公布喜訊，她懷了第三胎寶寶，「2020年的聖誕節告訴大家，願望成真了」。

胡杏兒今日在微博發文透露，她來自有2個姊姊的家庭，從小就體會到三姊妹的好處，因此一直覺得如果能有3個孩子，一定是一件特別幸福美好的事，而她也在聖誕節這天開心宣布好消息，「願望成真了」，並附上一張坐在聖誕樹前的照片，只見她身穿紅色上衣，捧著微微隆起的肚子，看起來十分喜氣。

胡杏兒再懷第三胎。(圖/翻攝自胡杏兒微博)

網友們也紛紛留言恭喜她，興奮地直呼，「恭喜恭喜！懷了孕還拿了個冠軍，什麼也沒耽誤啊」、「四年抱三，杏兒姐這速度也太快了吧」、「恭喜，工作家庭兩不誤，厲害」、「絕了天哪，懷孕還能沖這麼猛，太棒了杏兒」、「祝福姐姐，希望是個小公主，有兩個哥哥寵也太好了」。

胡杏兒身穿黑色馬甲蕾絲禮服，顯露好身材。(圖/翻攝自胡杏兒微博)

事實上，日前胡杏兒才曬出黑色馬甲蕾絲禮服的辣照，鏤空蕾絲讓她的姣好身材若隱若現，完全看不出懷有身孕，四肢仍然十分纖細，當時粉絲們還一面倒狂誇她，「杏兒真的美」、「姐姐最近好美麗啊，造型大升級」、「姐姐氣質一流」，也難怪懷孕消息驚呆大家。

(中時新聞網)