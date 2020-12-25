高雄市政府推動智慧城市與數位經濟，今(25)日舉辦「壯闊智慧高雄 展望南向新局」論壇，邀請台灣大哥大、台灣西門子等國內外產業代表簽署合作備忘錄，大力推動高雄數位生活應用服務；台灣大規劃端出多元創新5G解決方案，結合產官學界整體生態夥伴，將高雄打造為領航智慧未來、鏈結新南向的橋頭堡。

高雄市擁有國際級海、空雙港及區位等獨特條件，適合開發5G建設與應用，尤其今年底台灣大哥大在高雄都會區即達到近88% 5G覆蓋率，取得5G發展的優勢，台灣大為高雄市量身打造全方位創新應用，包括預計在高雄的展演廳打造全台第一座影音數位匯流虛擬AR攝影棚，帶來沉浸式影音體驗；另外針對高雄市龐大機車族的需求，台灣大也與著名的機車產業代表宏佳騰共同研發機車數位儀表板，未來可針對即時路況提供預警，大幅提升機車騎士的騎乘安全。

台灣大哥大企業用戶事業群副總經理劉建倫今日代表出席盛會並簽署MOU，劉建倫指出，台灣大哥大目前是全台5G訊號涵蓋最廣、可用率最高、基站建設最快的電信公司，很榮幸能成為高雄市在5G發展和應用上的合作夥伴，將以自身5G技術實力結合創新應用思維，集結5G生態圈合作夥伴共同協助高雄市邁向智慧城市，共同推動產業創新升級，搶得市場先機，將5G生態圈中所打造的解決方案輸出海外，朝向大東南亞市場布局。

台灣大哥大繼日前加入高雄市政府主辦的「5G AIoT國際大聯盟」，與台灣微軟、台灣思科、亞馬遜旗下雲端服務商AWS等企業，共同宣示將在高雄打造5G AIoT產業生態系，今日再與高雄締結發展智慧城市盟約。劉建倫透露，台灣大已針對高雄輕軌智慧防護及巡軌、智慧展演、智慧交通、智慧教育、智慧港口、智慧復健研發具體的5G應用服務方案，期盼共同為高雄的智慧城市藍圖而努力。

(科技)