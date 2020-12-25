八點檔男星陳霆轉戰電影 《金不厭詐》，為了拍攝一場漲潮被困在建功嶼的戲，差點弄巧成真滯留在島上。首次擔綱男主角的他，在片中飾演專情男子漢，與飾演他老婆的林千鈺是一對歡喜冤家，劇情中因為夫妻吵架，自己一個人到建功嶼散心，被困在島上回不來。

劇組在拍攝前勘景，就聽說建功嶼潮汐的速度驚人，開拍後，劇組原訂在漲潮前回到大金門，但陳霆求好心切，一個手機落水的鏡頭，為了呈現最佳角度，在開始漲潮後還是要求重覆拍攝。因劇情需要，手機掉到海裡後，他要用手去撈，結果一撈上來，手指被蚵殼劃傷，顧不得鮮血直流，拍了幾次才完成想要的畫面。

陳霆想起當晚還心有餘悸，他說水漲得太快，讓人措手不及，幸好導演反應機靈，讓其他人先上岸，等他們拍完，再一個搭著一個肩等待救援，幸好金門消防局當天剛好在岸邊演習，看到他們被困，直接協助將演員接回大金門。協助救難的沙灘車還趕不及回程，直接滯留在島上。眾人一上岸發現陳霆的手指流血，馬上到一旁待命的救護車做緊急處置。

為了感謝金門消防局，最後一天，陳霆特別帶著戲中的眾兄弟上門道謝，在消防局門口跳了一段賀歲舞，並請消防局的弟兄也一起入鏡，現場形成場內場外互拍的有趣的畫面。這段賀歲舞，是由陳霆和正牌老婆陳潔瑩一起編舞。拍攝賀歲舞前，老婆特別飛到金門幫大家惡補，戲裡戲外老婆都在，讓陳霆大呼自己真是最幸福的男人。該片將在春節前上映。

(中時 )