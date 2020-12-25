日月光文教基金會董事長曾元一擔任引言人。（日月光文教基金會提供／廖德修台北傳真）

因應國家能源政策，日月光長期致力於能源再生議題，日月光文教基金會、中華民國退休榮工人協會、亞洲理工學院，今（25）日共同邀請綠電專家李錦浚博士蒞臨「日月同輝 能源講座」發表專題演講，與關心能源議題的民眾分享「水力發電於再生能源暢旺時代的應用及發展」。

日月光文教基金會董事長曾元一表示，現今能源是日常生活不可或缺的一部份，在不同的國家社會，其可用資源、科技及經濟能力、環保要求等不盡相同。透過此次專題演講，期能使台灣社會人士及政府，對於台灣能源環保所面臨的困境與危機有更深一層的認識，並以專業及嚴肅的態度，共謀台灣能源可長可久的方案。

綠電專家、世豐電力總經理李錦浚李錦浚總經理則表示，水力發電除有正常發電創能外，更有儲能減碳的功效，更能配合多種發電方式提供儲能及節能。自從京都議訂書、巴黎氣候協議書頒佈以降，世界各國均全力發展再生能源，如太陽光電、風力發電、小水力、生質能發電，以抑制二氧化碳（CO2）排放。

李錦浚說，我國已訂定2025年再生能源佔比為20％，這是極具挑戰性的能源政策；更因再生能源屬於間歇性，不易準確預測，導致調度不易。此時水力發電可發揮其抽水蓄能式削峰填谷的特色，或採取調整池式平移蓄水發電時間的方式；至於圳路式發電則為充分應用農田灌溉，或者民生工業用管線流量的穩定方式發電，均可提供源源不斷之基載，值得大力推展。

「日月同輝」能源講座在台北科技大學「集思北科大會議中心」舉行，現場因應防疫需求採梅花座，吸引有興趣的民眾前往聆聽。（日月光文教基金會提供／廖德修台北報導）

水力發電在台灣發展已逾百年，李錦浚回顧指出，在台灣工業化前期即為電力系統主力，亦即水主火從階段。而在工業化發展蓬勃時期，雖退為火主水從的角色，但因水力發電是國內自產再生能源而極為珍貴；尤其發電過程不消耗一滴水，可說相當環保。在電力系統的電力調度上，更因啟動及關機迅速，素有電力救火隊美譽；如能善加維護，百年電廠絕不是夢。

再加上水力發電可結合當地休閒、文創、觀光提供知性之旅，國內日月潭、石門水庫等就是例證，國外日本的黑部立山、美國的胡佛水壩也莫不如此。

李錦浚認為，水力發電是非常成熟，門檻甚高，極具環保珍貴的發電方式，後勢看好。為此國內亟需組建國家級小水力發電開發團隊，讓國內產業鏈相當完整的水力發電自規劃、設計、施工、製造、安裝測試以迄運轉再整隊並為開打國際盃作準備。

不過台灣民間對水力發電相對陌生，李錦浚建議政府除了在政策面予以支持，更應給予實際開發者在公部門手續上的協助，以簡化或縮短申辦期程。

(中時 )