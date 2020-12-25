隨手拍、即時印，捷運就是你的照相館！即日起，臺北101/世貿站、臺北車站、忠孝復興站、公館站等22處拍照機推出數位相片列印功能，無論是IG或臉書上的相片、手機數位相片，通通可以搭配主題圖框，一鍵印出立可拍般的效果，成為獨一無二的紀念照片，任選4張只要100元！

臺北捷運拍照機數位相片列印功能有文青風、雜誌風、聖誕節慶風……等多款特色圖框，打造精美小卡般的質感。只要在操作機臺登入個人IG或臉書帳號，再選取帳號內的照片，搭配喜愛的圖框就能輕鬆列印；如果想印出手機中數位相片，則依機臺指示掃描QRCode，加入拍照機LINE好友，將手機內圖片上傳至LINE對話視窗後，取得序號即可列印。

臺北捷運沿線車站、貓空纜車及兒童新樂園，共設有26臺拍照機，機臺內提供50多種趣味圖框，可合成捷運特色、臺北知名景點、浪漫圖框等元素製作照片，還能透過手繪及彩繪功能妝點照片；拍照機的證件快照功能，提供包括身分證、健保卡、護照、駕照及多國簽證等照片規格，可依個人需求選列印1吋、2吋或其他尺寸分割照片，30秒內即可取件，每張100元，還可掃描QRCode下載電子檔至手機存檔，讓您隨手拍、即時印，非常方便！

捷運拍照機設置在臺北101/世貿站、臺北車站、中山站、劍潭站、士林站、淡水站、新北投站、忠孝復興站、忠孝敦化站、市政府站、西門站、龍山寺站、松山站、公館站、東門站、行天宮站、動物園站等車站；東區地下街、貓纜動物園站、貓纜動物園南站及兒童新樂園也都有設置(實際擺放點位依現場為準)。

(科技)