花蓮青年新創基地今天揭牌，成為全台唯一24小時由公布門提供的青創進駐空間，縣長徐榛蔚兌現青年政策，今天也在現場舉辦就職2週年活動，除了對政績侃侃而談，特別提到爭取青年創業資源，打造青年相互交流的場域並建立單一服務窗口，並與財團法人中小企業信用保證基金及台灣銀行合作，推動「花蓮縣青年安心創業貸款計畫」，成為青年創業者的後盾。

徐榛蔚就職2週年表示，今年新冠肺炎肆虐全球，縣府超前部署因應疫情，守住淨土，後疫情時代透過舉辦太平洋國際觀光節、夏戀嘉年華、原住民聯合豐年節等活動，吸引國內外遊客花蓮深度之旅，為花蓮觀光產業注入活力，更在訂房平台Agoda上成為觀光旅遊熱搜全國第一名，讓花蓮成為外地遊客安心旅遊的首選。

徐榛蔚就職2年啟用青年新創基地啟用，青創物品在場展示。（王志偉攝）

花蓮青創基地，是一處經濟部標準檢驗局的舊廳舍，面向花蓮港太平洋。（縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮青創基地。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

「花蓮真的不一樣！」花蓮縣致力推動智慧城市、智慧教育、有機農業及友善觀光，將花蓮的有機農產推展至香港、日本及西雅圖，拓展農產品外銷通路，將花蓮邁向有機首都的智慧城市的目標前進。

徐榛蔚也公布一支兩週年影片，並同步在臉書播放。細數2年政績，特別是交通蘇花改年初開通，引入花蓮大量人車，回家的路也近了、安全了，唯有縮短交通才能引入士農工商產業能發展、促進地方工商發達，所以未來仍持續推動蘇花改二期動工，花東快速道路、國道六號連結。

青年新創基地正式啟用，徐榛蔚說，希望透過固定場域集結花蓮創業有志青年，藉由系列課程、工作坊、講座與社群聚會，強化創業者的軟實力及實踐力。未來花蓮新創基地也將結合縣府青年發展中心三大核心業務，包含創業輔導、建言平台及國際參與等，成為花蓮青年聚集與培力的場域。

青年發展中心執行長明良臻指出，花蓮縣政府整修經濟部標準檢驗局位在花蓮市美崙地區的辦公廳舍，設立新創基地，提供24小時開放的辦公空間、創業諮詢窗口等服務，辦公空間提供新成立公司承租，不限產業類別，9處辦公室空間約5至8坪大，皆是設有無線網路的獨立空間，每個月租金約1000元上下，最久可承租2年，申請辦法將於明年初公布。

(中時 )