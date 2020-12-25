外資放耶誕長假，內資法人趁機強勢作帳，包括鴻海、裕隆、陽明、長榮與友達等集團股係領頭羊，穩住短多士氣，使散戶大軍在具題材個股，大玩當沖樂賺取價差，加上電子、傳產次族群老神在在輪動攻堅，周五由MOSFET、二極體、航運及電器等當家做主，使盤勢開高之後欲小不易。

集中交易市場加權股價指數終場上漲51.14點，報14,331.42點，漲幅0.36%，成交2,127.61億元。此外，盤中最高點一度觸及14400點，在年底作帳倒數計時，僅餘4個交易日，而盤面上集團股輪動格局並未退縮下，使台股2020封關日有機會挑戰歷史天花板，後市不必過分看淡。

短線表現相對疲軟權值股，包括兆豐金、富邦金、中鋼、國巨、南亞科、長榮航、元大金及台塑化等。餘台積電、國泰金、中華電、中信金、華航、日月光投控、聯電、廣達、仁寶、群創、聯發科、台達電、台塑三寶、台泥、亞泥、遠東新、統一、和碩、台灣大、第一金及玉山金等，多跟著鴻海等集團股力守榮面。

櫃買市場方面，受惠生技類股止跌反彈，而電子、電機、紡纖、化學、鋼鐵、營建、航運與觀光等族群也都站在多方，使盤勢開高震盪趨堅，終場指數收漲0.45%，再度收復180點大關，報180.49點，成交527.39億元。

業內人士指出，台股在製造業景氣動向持穩回升，而外銷接單同步亮麗下，使本波萬點之上的「有基之彈」欲罷不能， 加上全球短期利率持續徘徊在歷史低檔區，使基本面加資金面的波段大多頭行情仍審慎樂觀。

短期新冠變種疫情對全球景氣的衝擊，雖待觀察，但新冠疫苗開發者信心十足，加上美、英、阿拉伯等多個國家，已陸續施打疫苗阻絕疫情下，使疫後主要經濟工業國振興經濟舉措不宜小覷，刺激台股輪動攻堅架構仍相對可期。

包括蘋果、電動車供應鏈，與原物料或零組件行情看漲者，如MOSFET、面板、水泥、貨櫃船運、散裝航運、鋼品、造紙、被動元件及晶圓代工等相關概念股，值持續追蹤。

(工商 )