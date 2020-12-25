高雄市議員黃捷罷免案18日由中選會宣告成立，定110年2月6日（星期六）舉行投票。罷捷總部日前號召監票志工，民眾反應熱烈，昨日（24）宣布238個投票所已全數額滿，目前僅剩外監人員名額，歡迎意者前往報名。網友則直言，對於選務公正極度不信任，必須防範任何可能發生的「奧步」，所以監票工作非常重要。

臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」昨日發表公告：「非常感謝鳳山鄉親朋友們的熱烈支持，目前罷免黃捷投票日的238個投票所之監票人員編制，已全部額滿。目前還有外監人員的需求，歡迎至罷捷總部報名參加唷！感謝支持。」

文章一出，網友紛紛留言：「一定要預防任何可能發生的奧步！」「要小心電腦程式上的作弊！唐鳳的存在別忘了」、「小心做票部隊！投票所進入的人一律不可以拿背包（裝做票用的票）」、「奧人也可用奧步治，不用給她客氣」、「太棒了！一定要罷免黃捷」、「清捷溜溜啦」。

此外，針對黃捷聲稱將與罷捷行動「直球對決」，罷捷總部發言人徐尚賢指出，黃首先要「直球對決」的就是回應三件事：第一，為什麼高雄通過瘦肉精零檢出時，妳可以落跑閃退？第二，妳很高興NCC（國家通訊傳播委員會）以7比0將《中天新聞台》關台，妳是否認為在台灣新聞媒體言論自由不重要？第三，妳為什麼想要把高雄變成「同志城市」？

(中時新聞網)