英國與歐盟在24日完成了新的貿易協定，結束了英國4年半以來的脫歐大戲，並消除了許多人的無協議脫歐恐慌，英國從硬脫歐變成和緩的軟脫歐，英鎊和英股近日上漲。然而終究還是走上情勢不妙的脫歐，結束了自上世紀70年代以來與歐盟的婚姻。

英國首相強生強調，完成對人民的承諾，守住國家主權(漁權)；但是未說出主權以外的勝利為何。而主權的議題為當初脫歐公投的主要訴求之一。

無協議的硬脫歐恐慌，從2016年6月以來一直困擾著英國的投資展望，例如脫歐公投通過當日，英鎊重跌；歐盟為英國最大的金融服務客戶。

24日的通過新協議當然為英國正面消息，產業維持零關稅准入，分析師並敦促買進低估的英國股市，許多投資人並表示要買進英鎊，英鎊周四接近兩年半的高點。

但是寄望該新協議可以讓英國資產可以趕上國外市場的人，可能會失望。

本周達成的協議，英國脫離歐盟的程度，已經遠超過2016年人們所想像，在2021年進一步的協商和補充該貿易協定，將是不可避免的。這意味者，從2016年來困擾著英國資產折價問題將不會很快消失。

Principal全球投資首席策略師Shah表示，脫歐意指，英國將可能失去一些光環；新協定不能移去長期性的恐慌；被排除在單一市場，就業機會、人力、資金都將緩緩流出英國，前往擁抱全球化的目的國。

英國股市自2016年以來表現不佳，今年又落後於包括德國DAX或泛歐50指數等其他股市的復甦。英鎊仍較其長期的公平估值低了20%，很少人相信英鎊會在近期完全復甦。

這些低表現，很大程度上是由於外國投資人在清除和拋售英國資產所致。

據金融數據供應商eVestment估計，從2016年公投到今年第三季以來，歐陸和美國的投資人幾乎在每一季，在英國股市賣的都比買的多。

瑞銀全球財富管理分析師Simmons指出，由於英國股市規模全球占比已從公投前的10%降到4%，外國投資人不再需要持有太多英股。英國股市已有30%的折扣，相對於全球市場約有10%折扣，英國股市也可能表現較好，但Simmons不預期會有完全復甦。

另外，疫情的衝擊，英國政府舉債的規模已來到戰後最高，影響經濟體質。

官方數據顯示，2018年進入到英國的外國直接投資(FDI)淨額為493億英鎊，為2016年的四分之一；預計今年的淨流入將為前一年減少30~45%。

但是英國的脫歐也不會對歐盟來太多好處，主要的損失為歐盟整體政經實力的減少，英國為聯合國常任理事國，有重要軍事實力，將削弱歐盟在全球的政經影響。

(時報資訊)