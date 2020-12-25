為防堵傳染力可能更高的新冠狀病毒變種毒株，美國政府的國境管制政策出現急轉彎，自下周一起將要求所有從英國來的航班乘客，出具出發前72小時內的新冠狀病毒陰性檢測證明。

美國疾病管制與預防中心（CDC）稍早前發布聲明表示，所有從英國抵達的航班乘客，必須檢測為陰性才能飛往美國。周二川普政府對美國航空業表示，並不打算要求對抵達的英國乘客要求任何檢測。

周四早些時候，聯合航空與達美航空已經宣布，他們將要求從英國飛往美國的所有航班乘客提供出發前72小時內的新冠病毒陰性檢測證明。

美國CDC在周四晚些時候宣布，乘客必須提出PCR或抗原檢測為陰性的報告。CDC表示：「病毒通過突變不斷變異，英國初步的分析顯示，這種新變種病毒的傳染力增加70%。」

CDC表示，今年3月川普總統禁止14天內曾到訪英國的非本國籍旅客入境，使英國到美國的航空旅行量減少約90%。

根據新發布的入境規定，從英國出發前往美國的乘客必須向航空公司提出其實驗室檢測結果為陰性的書面文件（印刷版或電子版皆可）。航空公司必須在登機前確認所有乘客的陰性檢測結果，如果乘客選擇不做檢測，航空公司必須拒絕登機。CDC表示，這項命令將在周五簽署，並於周一生效。

由於英國出現一種高度傳染性的變種新冠病毒，促使全球許多國家對來自英國的旅客關閉邊境。

英國駐華盛頓大使館尚未對此發表評論。

(時報資訊)