慈濟宮捐贈防砍衣、防護袖套、戰鬥手套，降低員警執勤受傷的風險。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

台中豐原慈濟宮25日捐贈執勤器材與防護裝備予豐原分局，包括偵查器具 (追蹤器、數位無線電、端路錄影監控系統)、交通LED宣導牌、防護裝備及犯罪預防宣導用品等。豐原分局長高誌良率分局團隊同仁向慈濟宮基金會致謝，並回應感謝狀表達謝意。

慈濟宮主委鄭文鑫表示，警察工作具有辛勞性與危險性，購置執勤器材與防護裝備感謝警察同仁站在第一線的付出。高誌良表示，偵查裝備的科技健全將使犯罪偵查效能提升，交通LED宣導牌，可提醒用路人注意交通狀況，對於降低交通事故發生有很大的幫助。

另外員警執勤時處於不可測之風險中，尤其是處理聚眾滋擾或糾紛、酒醉鬧事等案件，經常面對情緒不穩的民眾突發性攻擊情形，員警執勤穿戴防砍衣、防護袖套、戰鬥手套等防護裝備，將大幅降低受傷的風險。

高誌良感謝慈濟宮基金會秉持媽祖守護人民的精神，以具體行動表達對於警察勤務的支持，保護員警執勤安全及提振士氣，共同為治安、交通建構社會防護網，強化科技偵防系統，使員警執勤無後顧之憂，更能提供地方百姓完善的服務，保佑大家都平安。

(中時 )