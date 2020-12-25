震驚社會的馬來西亞籍女大生命案，凶嫌梁育誌被檢方依強制性交、強盜、殺人罪嫌等四罪嫌遭檢方求處死刑，台南市長黃偉哲表示，尊重檢察官偵辦及求處刑度，要對社會及被害者和被害者家屬一個交代。

黃偉哲表示，這起案件發生在台南，凶手是高雄人、死者是馬來西亞僑生，尊重檢察官偵辦作為及求刑的刑度。黃之前也曾公開喊話檢方要判死刑，他說，這是以一個公民的身分，認為梁的惡行讓人感覺應該這樣判，但覺得是覺得，不能干預司法，一切尊重檢察官的偵辦作為和求刑的刑度。

(中時 )