苗栗縣長徐耀昌就職6周年，25日報告政績與願景，強調未來持續努力，要讓鄉親以苗栗為榮。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌就職6周年，25日報告政績與願景，並表揚社會傑出貢獻人士，宜蘭食品工業股份有限公司副總經理高銘聰領獎。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌就職6周年，25日報告政績與願景，同場表揚榮譽縣民及社會傑出貢獻人士。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌就職6周年，25日報告政績與願景，並表揚榮譽縣民和大工業股份有限公司董事長沈國榮，由盛華人力資源董事長林正庸代領獎。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌就職6周年，25日報告政績與願景，並參觀各局處施政主題展區，期許縣府團隊繼續努力。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌就職6周年，25日報告政績與願景，並參觀各局處施政主題展區，期許縣府團隊繼續努力。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌就職6周年，25日報告政績與願景，並參觀各局處施政主題展區，期許縣府團隊繼續努力。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌就職6周年，25日報告政績與願景，同場表揚榮譽縣民和大工業股份有限公司董事長沈國榮，以及社會傑出貢獻人士，新竹縣長楊文科以財團法人新竹縣文化基金會董事長身分出席領獎，徐耀昌感謝該基金會捐贈苗栗縣公衛防疫募款基金，期許縣府團隊未來2年繼續努力，要讓鄉親以苗栗為榮。

楊文科除了領獎，也以新竹縣長身分致詞祝賀，提到他剛上任時，竹縣深受垃圾燒不完困擾，幸好苗栗願意幫忙，從每天燒60噸提高至100噸，甚至把其他縣市的量讓給竹縣，讓新竹縣感恩在心，能夠把竹東堆置的垃圾清光，現在竹縣已啟動焚化爐建置，大讚同為客家人的徐縣長「最有義氣」。

苗栗縣長徐耀昌施政團隊講求「創新、求變、接地氣」，回顧過去6年除了開源節流減輕財政負擔，力拚招商引資朝破兆目標前進，積極爭取超過115億元建構九宮格交通路網，北橫公路斗煥坪至三灣段工程甫獲得行政院公共工程金質獎，另落實治水防洪，投入逾24億元辦理西湖溪等水環境建設。

苗栗縣進行城鄉建設，除了竹南頭份運動公園雙城藍綠縫合計畫、苗栗火車站東西站及周邊環境再造計畫完工啟用，也打造大小朋友最愛的親子公園，文化觀光部分，活化出磺坑礦業歷史現場、打造客家文學花園、推動國際慢魚運動，並促銷縣內農產及宣傳農村旅遊。

縣府布建180處社區關懷據點、337處長照ABC、15處部落文化健康站，推動包租代管、成立青創基地、新建整修老舊校舍，推動評價教保及建置公共托育家園，醫療資源方面，繼三義中醫院建院，苗栗縣醫事審議委員會已通過大千醫療財團法人竹南醫院興建設立案，苗栗市東大骨科專科醫院已解決用地問題。

徐耀昌表示，展望未來縣府團隊將持續推動各項為民興利政策，對於外界諸多批評與建議，縣府團隊始終正向思考，再給2年時間，期待讓所有鄉親看見不一樣的苗栗，並以苗栗為榮。

(中時 )