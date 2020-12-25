亞洲週刊指蔡英文「民選獨裁」 民進黨批：與國際主流媒體背道而馳。摘自亞洲週刊臉書

針對最新一期《亞洲週刊》以蔡英文總統為封面，專題報導所謂台灣「民選獨裁」的真相。民進黨發言人顏若芳今表示，顯然與其他國際主流媒體的報導完全背道而馳。

相較於國際民主國家各大權威媒體對台灣的報導，這個長期支持一國兩制、打壓香港民主自由的媒體封面所影射的訊息，顯然與其他國際主流媒體的報導完全背道而馳。

顏若芳說，這個媒體過去就有很大爭議，不僅立場親共，專為北京政府喉舌，更把港警當作2019風雲人物，極力打壓香港民主。對於這種把港警鎮壓反送中運動的照片當封面的媒體，毫無評論的價值。

這期亞洲週刊以蔡英文總統，身穿清朝皇帝黃袍為封面，內容指出，民進黨政府被民進黨創黨元老批評，越來越像戒嚴時期的國民黨。

總統蔡英文變成新威權主義的領袖，強調「全面執政」，但卻變成「民選皇帝」，行政專斷、立法唯諾、司法應聲。中天新聞台被關台事件，反對瘦肉精的醫生被警方查問，台大教授批評政府被警察約談等，都觸目驚心。民進黨的創黨元老張俊宏、前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮都痛批綠營的新威權主義，揭開台灣「民選獨裁」的真相。

(中時 )