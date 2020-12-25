紐籍機師不遵守防疫規範，傳染給本國籍女性友人，造成台灣超過253天未出現本土確診案例破功，外界質疑中央疫情指揮中心對於航空業彈性防疫規範太過寬鬆，要求限縮，防堵成為防疫破口。民進黨立委林俊憲今在臉書指出，桃園機場今年貨運量較去年成長14.62％，飛行員需求量大，因此給予航空公司彈性防疫措施，但他認為，如果航空業無法落實自主管理，應該改由指揮中心統一管理，避免防疫漏洞再現。

林俊憲指出，近期接到非常多民眾反映，質疑為何航空業可以有比較彈性防疫規範，主要原因是為維持經濟成長的折衷方案，有別於今年航空業客運負成長，貨運部分大幅成長，截至今年10月統計，桃機的貨運量從6月以後就轉負為正。

相較去年10月貨運量是19.6萬公噸，今年同期年居然高達22.5萬公噸，成長14.62％，前面幾個月也都是10％以上成長。林俊憲認為，貨運需求主要是台灣經濟表現帶動貨運需求，11月的外銷訂單突破歷史新高，貨運業也高度成長，飛行員需求非常大。

林俊憲說，紐籍機師的個案非常可惡，除了長榮將其免職外，交通部也已經宣布將重罰長榮航空100萬元，而衛福部也表示正在擬定罰則、甚至不准再適用航空防疫規範。

林俊憲強調，給予航空業人員彈性防疫措施，是為了讓他們帶動台灣的經濟，但如果航空業無法自主管理好，應該要改由指揮中心來統一管理，絕不會容忍防疫漏洞再次出現。

(中時 )