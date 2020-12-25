玉井國小師生以彩繪燈籠布置成耶誕燈飾。（台南市玉井國小提供／劉秀芬台南傳真）

叮叮噹、叮叮噹，鈴聲多響亮，伴隨著音樂聲，聖誕老公公變身聖誕快送員，帶著禮物來到台南市玉井國小，不過他背的禮物袋可是最近很夯的Uber Eats保溫袋，裡面裝了各式糖果讓小朋友一把抓。

玉井國小今年舉辦了一系列特別的耶誕節活動，由師生一起裝扮校園，創意聖誕樹由老師將收集乳品空盒堆疊而成，牆上的寶可夢精靈也戴上耶誕帽，行政大樓前的燈籠瀑布是全校師生合力塗鴉彩繪，夜晚點燈後非常耀眼。

玉井國小師生合力布置耶誕裝飾，營造歡樂過節氣氛。（台南市玉井國小提供／劉秀芬台南傳真）

玉井國小師生合力布置耶誕裝飾，營造歡樂過節氣氛。（台南市玉井國小提供／劉秀芬台南傳真）

英文老師則準備了闖關遊戲，用英語說出祝福的通關密語，或唱出英語聖誕歌曲，就可以獲得禮物；低年級小朋友則學唱英語聖誕歌曲，到每個年級教室報佳音；特教班學生學了律動舞蹈，到各班表演。

玉井國小師生合力布置耶誕裝飾，營造歡樂過節氣氛。（台南市玉井國小提供／劉秀芬台南傳真）

教務處主任劉瑞華表示，今年雖然沒有舉辦大型的慶祝活動，但是每個年級都準備活動與全校分享，而且配合話題趨勢，由外送員打扮的聖誕老公公來發送禮物；師生一起發揮創意布置耶誕裝置，學生更有參與感，學生經過走廊時，看到自己作品也很高興，成為特別的耶誕節回憶。

(中時 )