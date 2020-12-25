在美國平安夜這天，海盜隊送了一份聖誕禮物給國民，還在重建期的海盜用新任「海賊王」貝爾（Josh Bell）換來2名潛力投手，國民隊去年拿下世界大賽冠軍，今年戰績卻委靡不振，希望能在獲得貝爾換到更多火力，重返巔峰光榮。

貝爾在去年一度是國聯MVP熱門人選之一，明星賽前敲出27轟、打擊率突破3成的好成績，被認為是海盜隊新任看板球星，他也入選明星賽，不過之後打擊表現直線下滑，今年也只繳出打擊率2成26、8轟的成績，寫下生涯最慘，今年海盜以19勝41敗慘況作收，季末決定交易貝爾。

海盜總管切靈頓（Ben Cherington）在聲明中表示，這筆交易是為了組建未來所需要的深度，「為了重建一隻成功的球隊，有時要做一些艱難的決定，這就是其中之一。」海盜從國民換來小聯盟投手克勞（Wil Crowe）與埃恩（Eddy Yean）。

而國民在拿到世界大賽冠軍後今年卻以令人失望的26勝34敗結束，國民急需補強打線，前陣子國民隊總管雷佐(Mike Rizzo)就透露要找能擔任「中段打線」的強打，預計要補上一壘或角落外野手，貝爾正是重砲一壘手，可以排在第5、6棒。

貝爾在今年和明年都可以申請薪資仲裁，他將於2023年成為自由球員，對國民來說成本不大，明年年薪預計為600萬美元。

(中時 )