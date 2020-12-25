基隆市長林右昌近期最新施政滿意度達7成6，近9成年輕族群認同，25日舉行就職6周年記者會，化身為「基昌長」，他表示，基隆從沒資源、沒條件至今，已成功翻轉，相信其他縣市也一定辦得到，將帶領基隆往更高地方飛翔。

林右昌身穿牛仔褲、襯衫輕鬆到場，有記者問怎麼沒有穿西裝打領帶，他說，今年是任職市長第6年，每天不斷努力上工，今天周年紀念，只要平常心看待，穿工作服就好，並強調，市府團隊不斷努力希望為基隆多盡一分心力、多爭取經費預算，今年正在加速前進，明年是驗收重要一年，盼基隆能成為全台城市發展典範指標，帶來新願景。

基隆市長林右昌25日舉行就職6周年記者會，化身為「基昌長」，承諾要帶領基隆往更高地方飛翔。（陳彩玲攝）

基隆市長林右昌表示，今年是任職第6年，每天不斷努力上工，今天周年紀念，只要平常心看待就好。（陳彩玲攝）

至於下一步會不會往台北市前進，林右昌回應表示，這個問題已經回答超過一百次，現階段只會專注在基隆市政上，更重要的是希望基隆進步蛻變，讓全台看到，他說，基隆在歷史發展上是重要國際門戶也是台灣頭，目前正在逐步恢復榮光，還有很多需要努力，一定要證明基隆值得被大家看見，現在是向前衝刺的重要時刻。

林右昌指出，明年10月2日至10月11日舉辦2021年城市博覽會，不只呈現市政成果，更是擘畫城市發展願景和想像，重新詮釋過去400年文化歷史，目前展區畫分為3主展區、1副展區，其中A主展區以基隆港為核心；B展區從舊漁會大樓延伸到和平島，主軸是國際串聯；C展區座落國立海洋科技博物館，以海洋為主題，不只能看到基隆的進步，也能看台灣的未來。

記者會尾聲，林右昌化身為「基昌長」，有記者提問，「現在準備起飛了嗎？」，林右昌表示，「已經起飛了，要往更高地方飛去」，記者又再問，「是台北市嗎？」，林右昌則說，「是基隆市」。

(中時 )