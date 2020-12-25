台中市大甲高中美工與廣設學程師生團隊，在耶誕節舉辦「產學合作食農教育專題暨科技入課成果展」。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲高中美工與廣設學程師生團隊，在耶誕節盛大舉辦「產學合作食農教育專題暨科技入課成果展」，內容包括崁仔腳穀倉、菇菇宿舍、夢想家有機農園、貝爾梅爾溫室果園四個小農農園的CIS專題設計、忘憂谷實境VR遊戲體驗場等，充分展現課綱自主學習，以及勇於表創及合作共好的精神。

大甲高中表示，去年夏天美工學程首次連結外埔地方7家小農跨域合作，嘗試進行產學交流共創，落實新課綱素養教育的目標，主任林秋萍從第一次合作經驗中深刻體悟產學合作的真實情境，可提供學以致用實踐機會，透過深耕食農教育與地方共好，增強學生的覺察力、設計思考及解決問題能力。

因此今年邀請廣設學程師生加入合作，由兩位專題教師跨班同步教學，加上設計群教師共9位組成共備社群，此次教學活動不僅產學跨界，更與西苑高中合作之科技入課計畫資源整併運作，另串接大學端，與玄奘大學視覺傳達系主任吳敬堯聯手，共同籌畫VR科技新媒體課程，讓高中生有機會進入大學端探索藝術與新媒體課程獲得更多元的學習。

美廣教師團隊為了深化學生思考並完善其設計，使其設計能於真實生活中實踐，在學期中規劃了3次嚴格專題提報評選，並邀請校長、師長、學弟妹及合作小農一起參與聽取簡報，藉此課程活動來訓練學生表達力、資料蒐集與歸納分析能力，並增能簡報美感。

此次展出極具特色的工藝作品-銅嵌青花磚原木茶桌，由美工學程二年級同學從磚花設計、釉彩繪製到實作整合，將木質的溫潤、青花磚的清雅與黃銅的古樸完美結合，甲中美工團隊希望透過此作品傳達MAKER美工設計創新精神，為2021年甲中美工科開創美感設計與專業技能整合迎合時代需求的教學方向。

大甲校長蕭建華表示，高中教育是十二年國教的重要階段，課程內涵強調培養學生具備適應生活及面對未來挑戰的知識、能力與態度。教育理念重視同學是自發主動的學習者，培養同學開展「與自我、與他人、與社會、與自然」的各種互動能力，共同謀求互惠與共好。

(中時 )