因應聯合國永續發展目標（SDGS），朝陽科大師生積極營造低碳生態校園，成效卓著。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

推動環境保護與校園永續發展，朝陽科技大學在校內打造「永續可食實驗室」、落實廚餘零廢棄及節電減碳等措施，不但成為全台大學中領先取得環保署認證「環境教育設施場所」的學校，更連續4年蟬聯印尼大學主辦的世界綠能大學評比全球百大，表現傑出。

世界綠能大學評比（GreenMetric World University Ranking）是印尼大學為提升環境保護、永續發展而舉辦的全球性評比，今年有超過85個國家地區、912所大學參與，以基礎設施、能源與氣候變遷、水資源、廢棄物處理及交通運輸、教育共6大面向進行評比，朝陽科大位列世界第69名。

朝陽科大校長鄭道明表示，學校重視永續發展，並將其列入校務發展目標，也因應聯合國公布的永續發展目標（SDGs）機及盤點課程、研究與產學、活動，提升辦學競爭力，不但進榜以聯合國永續發展目標為指標的英國泰晤士世界大學影響力排名，也成為國內唯一獲得行政院國家永續發展獎及環保署國家環境教育獎的大學。

朝陽科大助理副校長兼總務長張華南指出，為善盡大學社會責任，學校長期協助弱勢團體與偏遠學校改善耗電環境，並導入環境、能源管理系統，盼讓資源使用更合理；近10年節電量超過1600萬度、相當於台灣4800戶家庭年用電量，減碳量相當於48座大安森林公園。

在用水方面，張華南強調，朝陽師生每日均用水量僅24.4公升，遠低於各大學平均值，未來將透過大手攜小手、協助中小學與弱勢社福機構建置永續環境，也將藉由與各大學及NGO建立夥伴關係的方式追求校園永續發展。

值得一提的是，朝陽科大景觀及都市設計系師生在校內打造「永續可食實驗室」，以微型滯洪池及生態草溝的設置減緩暴雨逕流速率、達到中水回收再利用；另方面還透過微型「魚菜共生」的耕養模式，以蔬果作物代替觀賞食物、以魚隻排泄物提供植物養分，並藉由自動廚餘機將廚餘發酵製成植物肥料，達到廚餘零廢棄。

朝陽科大致力校園永續發展，進榜世界綠能大學評比全球百大，廣受肯定。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

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