在14日的選舉人團投票後，獲得306張選舉人票的民主黨拜登明年將入主白宮。不過多家美媒報導，面對選舉訴訟接連失利的總統川普，在諸多盟友鼓吹之下仍不願意承認敗選，除了批評為何曾經幫過的共和黨人不願挺他之外，也傳川普親面向副總統彭斯（Mike Pence）抱怨為何不積極幫助他翻盤大選結果，之後並轉貼川粉要求彭斯暫停認證選舉人票的貼文，要求他表態的意味濃厚。

America, @VP @Mike_Pence MUST do this, tomorrow!



To defend our Constitution from our enemies:



Foreign: China, Russia, Iran



&



Domestic: BigTech Censorship, MSM Censorship, Corrupt Officials at the Federal, State, and Local levels!



Let him know! pic.twitter.com/GvBAlzeGFg — Ivan #Fortnight #ThePlan Raiklin (@Raiklin) December 22, 2020

據美國有線電視新聞網與《每日郵報》報導指出，雖然1名知情人士透露，當時川普與彭斯所討論的與川普所轉貼的內容並無關連，但無法確定他們所討論的問題是否涉及明年1月6日在國會認證選舉人票，也就是屆時彭斯將在國會參議院與眾議院聯合會議中點算這些選票，並正式宣佈當選人。

報導指出，川普進入聖誕連續假期模式後，23日晚開始在推特上轉貼川粉貼文，其中要求彭斯拒絕將在明年1月6日舉行的選舉人團投票結果認證，雖然要如此絕對不可能，但這種想法仍占據在川普的腦袋中。

報導稱，川普的密友、律師團主帥朱利安尼（Rudy Giuliani）也與川普一同赴佛州海湖山莊度聖誕節假期，CNN認為兩人勢必在討論如何在僅存不多的時間內推翻大選。到了24日下午，川普赴自家高爾夫球會員的熱烈歡迎，1名知情人士透露，川普相當有決心要推翻選舉人投票結果，他仍自認沒有輸。

另外，川普同日也在推特上狂批那些曾受到他幫助的共和黨人忘恩負義，並表示「包括米奇（指參議院共和黨領袖麥康納），我至少挽救了8位共和黨參議員選情，讓他們從這場被偷竊的大選中死裡翻身，如今他們全部袖手旁觀看我對抗那些狡詐惡毒的敵人，也就是激進的左派民主黨；我永遠不會忘記的！」。

I saved at least 8 Republican Senators, including Mitch, from losing in the last Rigged (for President) Election. Now they (almost all) sit back and watch me fight against a crooked and vicious foe, the Radical Left Democrats. I will NEVER FORGET! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2020

(中時新聞網)