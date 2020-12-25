迎接2021元旦，並慶祝大台中縣市合併十周年，台中市元旦升旗典禮「幸福好城市 就是大台中！」（盧金足攝）

迎接2021元旦，並慶祝大台中縣市合併十周年，台中市元旦升旗典禮「幸福好城市 就是大台中！」將邀請小小禮兵孫孫、台中在地頂尖樂團及國光國小鼓藝社，帶來一連串的精采表演，創意國旗裝走秀，今日現身的小禮兵孫孫，忠實的軍儀隊小粉絲，孫孫說，平時在家中固定練習一小時，關注哪裡有軍儀隊表演或社團練習，抓緊機會學習操槍技巧，超齡的表現，讓大家直呼「太萌了！」

副市長令狐榮達表示，大台中縣市合併滿十周年，2021年升旗典禮對台中來說非常有意義；市府除規畫發放限量版小國旗等，更有精采表演節目，期望110年有一個光明、光輝的未來。

元旦升旗典禮將配合中央流行疫情指揮中心防疫新規範，當天所有參與民眾入場時均需量測體溫，且全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食，現場也將配置乾洗手，全面落實防疫。

民政局指出，慶祝大台中縣市合併滿十周年，市府在12月舉辦了各區公所創意國旗裝競賽，競賽前3名及2名佳作作品，將於元旦升旗典禮當天，由5名台中家商服裝科同學代表，攜手24位穿國旗裝的小朋友登台走秀，象徵29區團結共榮，期盼大台中邁向每個美好的十年。

今年元旦升旗典禮迎旗將由僑泰高中儀隊首度擔任，接著還有台中在地頂尖樂團獻唱熱門組曲，炒熱現場氣氛，最後由台中市國光國小鼓藝社壓軸演出，配合音樂及鼓聲頓點擺動，帶領民眾迎向新的一年。

超「萌」小小禮兵孫孫也將於現場操槍表演，孫孫從小就愛上三軍儀隊，現年5歲的他，家中至少有4套軍禮服，是忠實的軍儀隊小粉絲，元旦為大家帶來精采表演。

民政局今年市府準備了限量宣導品「風潮水瓶」，更加碼發放限量國旗意象口罩、手持小國旗及陳允寶泉食品贊助的太陽餅，典禮當天早上6點30分開始發放，每人各限領1個，送完為止。

台中市副市長令狐榮達表示，大台中縣市合併滿十周年，2021年升旗典禮對台中來說非常有意義。（盧金足攝）

創意國旗裝競賽，前3名及2名佳作作品，將於元旦升旗典禮當天，由5名台中家商服裝科同學代表，攜手24位穿國旗裝的小朋友登台走秀。（盧金足攝）

超「萌」小小禮兵孫孫將於元旦現場操槍表演！（盧金足攝）

(中時 )