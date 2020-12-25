「台灣已連2年無颱風，香蕉大豐收卻因新冠肺炎疫情影響滯銷，造成價格下滑。」新北市議員林金結今在土城區中正路發起「集發票送香蕉」活動，供應1200串香蕉供民眾兌換，吸引眾多人潮參與，香蕉在1小時內全數兌換完畢。林金結表示，這次總共募集到將近4000張發票，將全數捐贈給創世福利基金會板橋分院作公益。

林金結說，香蕉盛產卻滯銷，擔心價格崩盤，就連南投縣長林明溱也拜託各地農會推廣香蕉協助農民促銷，為了替農民盡一分心力，今日準備100箱香蕉做公益，民眾只要拿3張發票就可換一串香蕉，許多阿公阿嬤帶著孫子早早來排隊，香蕉一下子就全部被兌換完畢。

林金結表示，香蕉價值高、維生素豐富是代餐的好選擇，也可以緩解運動產生的抽筋現象，吃香蕉除了可以救農民，對身體也很有幫助。創世福利基金會板橋分院社區服務員黃韻璇表示，近來政府推廣電子發票載具，導致紙本發票捐贈的情況萎縮，捐贈發票數量銳減，這次歲末能收到將近4000張發票真的很感動，但也希望民眾多多設定電子發票載具捐贈創世福利基金會，將善心延伸。

(中時 )