英國首相強(Johnson)與歐盟執委會主席萊恩(Leyen)在聖誕節前夕完成新的貿易協定，歐盟稱為甜蜜的悲傷，雙方避開關係的直接撕裂。然而外界分析，此份新協議要比英國在2016年所設想的更為徹底分離，其成本代價正待觀察；而有協議的脫歐，其實為一種次糟糕的結局。

新的協定將為英歐雙方提供一未來關係的交往框架，規範包括貨物和服務的貿易，以及漁業、能源和農業的關係；未來公布的全份檔案文件將涵蓋包括雙方勞工權益、環保、國家補助的標準，以及未來解決風箏的機制。

但是該協定無法消除一種即將形成的無形貿易壁壘，將帶來貿易的新摩擦。出口商將面對新的文件要求和海關檢查；英國的銀行將不能在歐盟提供完整服務；股市和衍生商品的交易將依循歐盟賦予的監管對等性；英國公民在歐盟的工作和就學將面臨新限制。

新協議的最正面影響為一除了英歐雙方的政治緊張關係。英國國內將繼續辯論脫歐的議題，特別是蘇格蘭始終反對脫歐，甚至揚言要獨立，另與歐盟建立關係。

雖然從公投開始一直支持脫歐的首相強生，宣稱已完成脫歐的承諾，但沒有提及代價。英國政府未來可能會衡量讓步某些標準，以避開歐盟可能的報復性行動，而歐盟的威脅也可能惡化英國投資環境。

英國脫歐所帶來的利益，目前看來仍相當模糊，但是達成協議已避開更糟的結局。

(時報資訊)