全美各地正焦急等待著聯邦政府對新冠肺炎疫苖配發的援助資金到位，但由於川普總統在最後一刻揚言否決法案後，目前這筆撥款已經遭到擱置。

美國國會兩院周一通過近9000億美元的新一輪紓困振興措施與1.4兆美元的全年政府支出法案。這項總計達2.3兆美元的龐大支出法案，亦包括用來資助新冠肺炎疫苗配發的87.5億美元。

惟川普在周二夜間突然批評新紓困案中直接發放現金600美元的措施「根本是恥辱」，並要求國會修改部分法案內容，暗示他可能拒簽這項法案。目前這項新冠紓困與總支出案的立法進展陷入停滯，連帶也影響對疫苖配發的金援。

全美市郡衛生協會會長Adriane Casalotti表示：「我們很擔心，因為這是我們春季急需的資金，而現在已經是12月底了。」

現在時間非常急迫，來自輝瑞公司和莫德納（Moderna）的兩種疫苗正準備提供給符合第一批接種資格的幾百萬美國人。專家表示，疫苗配發工作必須要有更多的疫苗接種人員、讓疫苖能安全儲存於超低溫環境的足夠資源、針頭與其他重要用品，以及加強宣傳來說服人們相信藥物的安全性，這些都需要經費。

Casalotti表示，每延遲一分鐘，都會影響有多少人可以注射疫苗與何時接種，因此我們促請總統盡快簽署該法案。

(時報資訊)