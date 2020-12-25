時隔12年，紙風車劇團將再度到台南市後壁區演出，27日晚上7點在後壁國小陪大小朋友一起歡笑。

紙風車劇團演出都是由全台各地人士不定期或定期之小額捐款，繼2008年11月8日在泰安宮媽祖廟前廣場表演後，2019年由不具名之捐款者補足餘款，終於讓後壁的孩子在家鄉有機會看到國家劇院等級的演出。

此次表演內容由《唐吉軻德》開場，帶大家看見唐吉軻德的勇氣與決心，還有好久不見的《起床號》帶來史上最爆笑的賴床大戰！更有吳念真先生生平第一次獨自旅行的故事《八歲一個人去旅行》，亦有小朋友最喜歡的《動物運動大賽》穿插其中。

後壁區公所表示，當天現場有好玩的防災九宮格非常適合親子同樂，另設攤有攤位宣導新冠肺炎防治、地震躲避、防災地圖查詢、好書交換及臉書按讚活動，參加便可拿到神祕小禮物。公所也特別提醒，為了防疫，大家務必戴上口罩前往看戲。

(中時 )