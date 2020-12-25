親綠智庫今公布台北市長選舉最新民調，國民黨立委蔣萬安支持度，遙遙領先衛福部長陳時中和台北市副市長黃珊珊，如過前立委黃國昌加入戰局，仍不影響大局，不過網友發現，就算北市呈現四腳督選戰，黃珊珊和黃國昌的支持度都不高，直言兩人太慘了吧！

新台灣國策智庫今公布最新民調，結果顯示如果民進黨派出陳時中，國民黨推出蔣萬安，民眾黨派黃珊珊的支持度為：36.6%：43.2%：13.3%，陳時中和蔣萬安的差距為6.6個百分點；若黃國昌參選，則蔣萬安以43%的支持度，領先陳時中的33.1%、黃珊珊的11.1%和黃國昌的7.3%。

另外，國民黨支持者支持蔣萬安最高，民進黨、時代力量及台灣基進黨，支持陳時中最高，而蔣萬安可以拿到民眾黨20.3％支持，只比黃珊珊少7.5％，時代力量也有15.8％、中間選民 21.8％ ，陳時中中間選民則為21.2％。

對於這個民調，網友關注的卻是黃國昌和黃珊珊的支持度變化，「黃珊珊原本有13.3%支持度，黃國昌如果加入戰局才7.3%，也太慘了吧」、「33（黃珊珊）的市長夢哪時才會醒」。

還有網友表示，「差距竟然沒想像大」、「陳時中怎麼可能出來當犧牲打」、「台北市不用爭了啦，一定是蔣的阿...其他勢力不結盟肯定，幹不倒的啦，比賴清德在台南還穩」、「北市下任就萬安演習無懸念了啦」、「蔣萬安一定大贏」、「萊豬議題後，陳時中沒那麼吃香了」。

(中時新聞網)