中國海關總署因自澳洲進口原木檢出蟲害，宣布暫停從澳洲新南威爾斯與西澳的原木進口。外界關注，中國在兩國貿易爭端激烈之際，祭出更多貿易手段反擊澳洲。

海關總署旗下的「12360海關熱線」微信公眾號公布上述消息，表示天津、南京、廈門、廣州、深圳和黃埔海關近日在上述兩地進口原木中，檢獲活的林木害蟲，為防止有害生物傳入中國，依規決定暫停澳洲這兩地的原木進口。

香港經濟日報25日引述中國海關總署表示，已將相關情況向澳洲主管部門通報，中國各海關將暫停受理12月22日以及其後啟運的澳洲新南威爾斯與西澳原木報關。

同時，海關總署還要求各海關進一步加強對進口澳洲原木檢疫，發現有害生物應及時送實驗室鑑定，如確認為檢疫性有害生物，一律將相關貨物退回處理，並報告總署動植司。

中國從10月底開始，便以害蟲問題為由，先後暫停昆士蘭、維多利亞、塔斯馬尼亞和南澳等澳洲地區的原木進口。

(工商 )