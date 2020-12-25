范瑋琪（范范）今年初因不滿禁止口罩出口政策，在私人臉書怒轟行政院長蘇貞昌「狗官」，重創形象與人氣。她神隱多時後上周露面欣賞韋禮安演唱會，她在耶誕節凌晨再度Po文道歉，「我道歉無數次，沒有一天不在懊悔裡」，並表示不斷遭到網友圍剿波及到家人，讓她相當自責，懇請網友放過她的家人。不過她也因發文後又修改3次，再度引起熱議。

范范在失言後已經致歉，蘇貞昌也體諒她因為資訊不足難免有情緒，表示自己並不放在心上。然而她在深切反省後，於耶誕節再度發表道歉文，「確實我當下不知道台灣自己的口罩是不夠用的，我在自己的私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣人民，我比誰都難受」。

對於社群網站一直湧入網友謾罵，她說：「無論輿論如何傷害我全家人，尤其是我什麼都還不懂的孩子，媽媽錯了，媽媽沒有好好保護你們，媽媽自責！希望那些不針對的傷害，能衝著我來罵就好，還有我的父母，請求大家放過我的家人。」她也提到這一年來沒有工作，潛心學習說話表達的藝術，「我從今會更謹言慎行。」

據了解，范范這一年來仍接到不少台灣、大陸的工作邀約，但考量疫情關係，以及雙胞胎孩子還小，所以沒有接工作，她暫時停下腳步，陪伴老公小孩，好好過生活並調適自己的心情，此外，她的新專輯也已經錄製完成，尚未擬定發片計劃。

她今再度發文後，不少網友紛紛留言替她打氣，期盼她能重新出發；也有網友發現她發文8分鐘內重新編輯文章3次，將原文「我這一整年並沒有去內地工作」、「我也沒有再去內地唱歌工作，老是被貼上舔共，親中，賺人民幣很爽為什麼不滾出台灣這些指控」，提到的「內地」「賺人民幣」等字刪掉，也有網友歪樓指她遮住一隻眼的照片是聲援香港反送中的手勢，但其實她原本拍照就習慣做些手勢動作。

對此，范瑋瑋的經紀公司表示，「目前沒有發片規劃，會先沈澱自己，把生活過好，Po文是因為聖誕節有感而發。」至於酸民留言則不予回應。

范瑋琪耶誕節再度發表道歉文。摘自臉書

(中時 )