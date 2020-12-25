【愛傳媒李利國專欄】我見貴子坑山與落羽松多嫵媚，料它們見我「未必」如是。哈哈哈，在此藉宋代辛棄疾的《賀新郎》自嘲一番！

先輯錄整首詞於下，再來談談我為何想介紹給大家！

邑中園亭，仆皆為賦此詞。一日，獨坐停雲，水聲山色，競來相娛。意溪山欲援例者，遂作數語，庶幾彷彿淵明思親友之意雲。

甚矣吾衰矣。悵平生、交遊零落，只今餘幾。白髮空垂三千丈，一笑人間萬事。問何物、能令公喜。我見青山多嫵媚，料青山見我應如是。情與貌，略相似。

一尊搔首東窗裏。想淵明、停雲詩就，此時風味。江左沈酣求名者，豈識濁醪妙理。回首叫、雲飛風起。不恨古人吾不見，恨古人、不見吾狂耳。知我者，二三子。

我大學與研究所都是唸歷史，但有些朋友會以為我是中文系出身，可能是因為我有時見景生情，往往會寫幾句五言詩七言詩之故。不過，我的確修過不少中文系的課，也曾在淡江大學中文系開課，甚至曾在南華大學創校初期教過大一國文。或許因此緣故，我一直喜歡讀唐宋詩詞；其中，辛棄疾的《賀新郎》是我很偏愛的一首詞！為何？

辛棄疾（1140－1207），身為南宋人，面對金國滅北宋、佔據中原之痛，終其一生，都在為驅除金人、收復中原的理想而奮鬥。從二十一歲在北方起義抗金，到四十二歲時退隱江西信州，最終於六十多歲時在南方寂寞離世，他始終壯志未酬。

辛棄疾寫《賀新郎》此詞時已經五十多歲，所以一開頭回顧自己一生命運，就用孔子「甚矣吾哀也」之語來表達對理想漸趨幻滅的無限悲憤！(論語述而篇，子曰：「甚矣吾衰也！久矣吾不復夢見周公！」即記載孔子懷著滿腔熱情，率領弟子周遊列國，盼望諸國能採納他的主張，實行仁政，但最終一無所獲，當年歲老大近七十時回到魯國，他因此感傷自身衰頹已無志氣實現周公開創太平盛世的理想了。)

他接著環顧自己昔日交遊互動的同志朋友現今多半已零落，所以又借用李白〈秋浦歌〉的「白髮三千丈，緣愁似個長」之句來自嘲，意指對一事無成的人生只能用一笑置之。

然而活在世上，必有能令人歡喜的事物，「我見青山多嫵媚，料青山見我應如是」，自己的情懷和青山的風貌是相似的，所以有青山為友為伴就能解憂了！

他說自己突然想到，陶淵明當年寫〈停雲〉詩時，亦應是懷著同樣的心情，因此也只有陶淵明能了解自己內心。

「停雲」一詩，寫於晉安帝元興三年（404年），適逢桓玄之亂。陶淵明當時四十歲，因戰事導致與親友們失去聯繫，故而詩題表面上是寫停滯不散的雲層，實際上是睹物思人、藉景抒情。所以有「靜寄東軒，春醪獨撫」之句，意指獨自守候在東窗下，懷念能唱和共醉的遠方朋友。

「回首叫、雲飛風起」，意指停雲終將散去，再現往日雲飛風起之時，最後陶淵明做出與其坐困家中，不如奮出改變時局的決定。

接著，辛棄疾就用杜甫〈晦日尋崔戢李封〉的「濁醪有妙理，庶用慰沉浮」暗諷世人，往往如癡如醉般沉迷於求名利，卻不真的懂得飲酒的妙處，因為只有經歷過人生坎坷與宦海沉浮的人，才能真正識得飲酒的奧妙！

「回首叫、雲飛風起」，意指辛棄疾假想自己若乘著酒興回首大叫，停雲終將散去，再現往日雲飛風起之時。其實這一聲長叫，或只能抒發心中的怨憤愁苦，而風雲豈能為之變色！

最後，辛棄疾引用南朝張融的「不恨我不見古人，所恨古人不見我」之語，企圖宣洩自己仍有雄心壯志欲報國的鬱悶情緒，其真意是並不遺憾古人沒有見到他這樣的豪情狂態，遺憾的是少有知音理解！

我亦寄情於山水，豈不有所同感？故而有此聊聊數筆！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)