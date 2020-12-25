〈今宵好向郎邊去。他心想若是大周后在的話〉

【愛傳媒蔡詩萍專欄】李後主心中不能沒有一絲絲的幽怨。因為，跟著他一起被俘虜至汴京的妻子，小周后，心中就充滿了怨恨。即便她知道，她的幽怨，徒然令柔弱的李後主，愈發痛苦。

李後主到了汴京。人在屋簷下，日子不好過，是當然。

宋太祖不但羞辱他，封他「違命侯」，在開支用度上，當然也不會讓他寬裕。他數度屈辱的向宋朝皇帝請命，希望多給予開銷上的協助。

可以想見，對一位也曾號令百官的小皇帝而言，未亡國之前，對宋朝固然卑躬屈膝，但對他的臣民，他卻依然是皇帝。

如今，落得個需要時時跪拜叩首，稱呼吾皇萬歲萬萬歲的地步，還不一定能換來宋朝皇帝的和顏悅色，這屈辱怎能消受得了！

宋太宗有一天，到皇家藏書的「崇文院」觀賞書籍，命令李後主、南漢後主兩位皇家俘虜作陪，看著看著，宋太宗突然轉向李後主，指著書架上的書，對他說：「聞卿在江南好讀書，此簡冊多卿舊物，歸朝來頗讀書否？」

這不是故意炫耀，不是故意屈辱，又是什麼？

你的藏書，都成了我的戰利品，我還要故意刺激你，歸順我之後，還有在繼續讀書嗎？

李後主能說什麼！只能彎腰鞠躬，感謝吾皇萬歲萬萬歲。屈辱嗎？屈辱還多著呢！宋朝皇帝豈止羞辱你這個小皇帝呢！他還要羞辱你的妻子，美女小周后啊！

《十國春秋》裡記載了，南唐滅亡後，小周后隨李後主北上。明著，宋朝皇帝封她「鄭國夫人」，暗著，不過是皇帝高興時的「玩物」、「伴遊」，興致來了，就宣小周后入宮「為燕樂」，燕樂是幹嘛？就是陪皇帝歡樂啊～

一進宮，常常是「進輒數日裁出」，她是李後主的皇后，卻成了宋朝皇帝的玩物，後宮伴侶，李後主不痛苦嗎？小周后不痛苦嗎？

但又能怎樣呢？人為刀俎，我為魚肉。

李後主最痛苦的，或許還不是眼睜睜看著妻子，被召入宮中數日不回，而是，小周后回來後，必定痛哭失聲，「詈（罵）後主，聲聞於外」。

場面夠慘吧！

小周后顯然受盡屈辱，回來後，拿李後主當宣洩，痛罵他無能，軟弱，無法保護自己的妻子。咒罵之聲，傳到屋外。更讓李後主難堪不已。

李後主能怎樣呢？他只能默默「婉轉避之」，讓小周后盡情宣洩。多悲慘，多哀涼的，末代皇帝末代皇后的處境啊！生不如死，然而，如今想死，也未必容易了。

避開小周后聲嘶力竭的咒罵聲，走出戶外的李后主，很可能坐在石椅上，回想著當年，小周后跟他偷偷約會的場景：

「花明月暗籠清霧，今宵好向郎邊去！剗襪步香堦，手提金縷鞋。畫堂南畔見，一向偎人顫。奴為出來難，教郎恣意憐。」

李後主這首詞，多年後，成為青春男女，幽會時最好的見證。

小女子，拎著脫下的鞋，穿著襪子，偷偷穿過廳堂，奔向約會的男子。一看到對方，立馬嬌聲嗲氣的撒嬌，哎呦，人家出來見你，好辛苦啊，你知道嗎？

很可能，小女子還嘟嘴，轉身，故意一副「要不是你，我才不冒這個險呢」的樣子！

李後主能怎樣呢？當然是，從後面環抱女子，以行動證明他有多想她啊～

小女子是當時重病的皇后，周后的妹妹。她常常來探望姊姊，就跟李後主，默默的搭上了。她後來在姊姊過逝後，亦嫁給了李後主。姐妹先後同事一夫，人稱「大周后」、「小周后」。

這些都是南唐往事了。李後主能說什麼？如果是大周后在他身邊，現在的屈辱，會比較好過些嗎？

他搖頭，嘆氣著。

作者為知名作家

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(中時新聞網)